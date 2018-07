Un alpinista di 58 anni, di Padova, Francesco Cappellari, istruttore del Cai e autore di guide di montagna è scivolato ieri sera in un canalone vicino al rifugio Vajolet (a 2.243 metri di quota) sul Catinaccio, nelle Dolomiti. L'uomo è stato recuperato nella notte dal soccorso alpino di Sèn Jan di Fassa e trasportato con ferite giudicate gravi al Santa Chiara di Trento. Era in Val di Fassa per un corso di roccia.



Il turista, insieme ad amici con cui voleva pernottare al rifugio, era uscito ancora in tarda serata per incontrare altri compagni d'escursione in arrivo. Su un sentiero vicino al rifugio poi è probabilmente inciampato, tradito da un passo falso nel buio ed è scivolato in un canalone. Gli amici hanno dato prontamente l'allarme. I soccorritori giunti sul posto dalla Val di Fassa hanno recuperato il ferito ormai oltre mezzanotte. Con l'ausilio dell'elicottero con visione notturna l'uomo è stato trasportato all'ospedale - la prognosi è riservata. E' stato portato a valle dai soccorsi dopo due ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA