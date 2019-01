L'impresa impossibile di dare lavoro: libretto di famiglia e malaburocrazia

di Paolo Francesconi

L'impresa impossibile di dare lavoro, oggi. L'avventura in cui è incappato Giuseppe Unghietti, imprenditore di Susegana (Treviso), è la conferma di come anche le migliori intenzioni possano finire spiaggiate nelle secche della fantasmagorica burocrazia italiana. La storia inizia quando l'imprenditore ha necessità di fare manutenzione della propria casa, roba da tre-quattro giorni, e per questo vuole regolarizzare una persona che ha individuato, disoccupata da 6 anni, extracomunitaria. Insomma, niente soldi...