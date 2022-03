Giulia Schiff, l'ex pilota dell'Aeronautica, si è arruolata volontaria in Ucraina: fu espulsa dopo le denunce sul nonnismo

Dall'inizio della guerra è a Kiev per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Giulia Schiff, ex pilota dell'Aeronautica militare, è l'unica donna del gruppo. "Le Iene" stanno realizzando con la giovane pilota veneziana un reportage che durerà finché sarà in missione. La prima parte andrà in onda mercoledì 23 marzo, in prima serata su Italia 1.

APPROFONDIMENTI PERSONE Giulia Schiff, le chat con le foto e le accuse di nonnismo LATINA Giulia Schiff: le botte, il nonnismo, le chat e le foto delle... MIRA L'ex pilota Giulia Schiff denuncia il generale Tricarico, ex Capo... MIND THE GAP Giulia Schiff, 8 sergenti a processo: «Pilota percossa e... MIND THE GAP Nonnismo contro l'allieva ufficiale Giulia Schiff, otto sergenti...

Giulia Schiff si è arruolata volontaria in Ucraina

L'allieva dell'Accademia di Pozzuoli che aveva denunciato più volte di essere stata vittima di mobbing e nonnismo, durante il suo "battesimo del volo" non ha rinunciato al sogno di poter aiutare il prossimo, decidendo di partire per unirsi ai soldati giunti da tutto il mondo nelle terre del conflitto. Nonostante sia stata espulsa dall'Aeronautica militare, dopo una lunga battaglia legale arrivata a conclusione pochi mesi fa quando il Consiglio di Stato respinse il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera di pilota, la 23enne, conclude la nota delle Iene, non si è mai arresa.