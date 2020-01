Meteo, weekend sotto la pioggia. Ma per i giorni della merla torna il caldo

Weekend di meteo bagnato in quasi tutta la Penisola. Secondo le previsioni, il dominio anticiclonico sta per essere sconfitto dall'ampia circolazione depressionaria che da più giorni staziona sulla Penisola Iberica dove ha provocato non pochi danni. Una perturbazione collegata a questa instabilità sta per raggiungere l'Italia.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da venerdì pomeriggio/sera il cielo coperto al Nordovest e sulla Sardegna genererà delle piogge, via via più moderate sulla Liguria. Sabato, sin dal primo mattino piogge in Liguria con nevicate sopra i 900 metri, ma con quota in rapido rialzo fino a 1200-1400 metri a metà giornata. Cielo coperto sul resto del Nord, ma con deboli precipitazioni, localmente modeste/moderate in Emilia Romagna. Tempo più instabile invece su Toscana e Lazio dove si avranno dei rovesci o locali temporali. Più asciutto al Sud.

Domenica la perturbazione sfilerà verso i Balcani. Il tempo andrà miglioramento al Nord anche se sussisterà una nuvolosità diffusa, sarà a tratti instabile al Centro con precipitazioni a carattere sparso, ma piuttosto deboli, più piovoso invece al Sud, segnatamente sulla Puglia centro-meridionale e sulla Basilicata.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sotto il profilo delle temperature non sia avranno grossi scossoni con valori sempre sopra la media e piuttosto miti al Centro-Sud con punte massime fino a 17°C. Il team avvisa che nel corso della prossima settimana cominceranno a soffiare venti di Libeccio che manterranno un tempo a tratti instabile sulle regioni centro-settentrionali e almeno fino a martedì, dopo di che l'alta pressione potrebbe ritornare sull'Italia facendoci vivere i tre giorni della merla con bel tempo e clima decisamente molto mite, sfatando il detto popolare per il quale dovrebbero essere i più freddi.



Ultimo aggiornamento: 15:16

