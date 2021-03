Covid, Gimbe conferma il peggioramento: in Veneto +27% di contagi nell'ultima settimana

VENEZIA - Sono in peggioramento nella settimana 10-16 marzo gli indicatori del Covid in Veneto. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe sono aumentati i casi attualmente positivi (732) per 100.000 abitanti, mentre si registra un incremento del 27% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sono sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (il 21% i quelli occupati da pazienti Covid) e in terapia intensiva (19%). Ancora sotto la media nazionale (3,6%) la percentuale di popolazione che in Veneto ha completato il ciclo vaccinale: ora è pari al 3,58%. La percentuale di over 80 che ha completato le due dosi di antidoto è pari al 13,3% (media Italia 10,6%).