Fungaiolo trovato morto sul sentiero delle Cascate

TRENTO - Un fungaiolo di 72 anni, di Cremona, è stato ritrovato senza vita intorno alle 17 di oggi, 31 agosto, lungo un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta, in Trentino). Le ricerche dell'uomo sono iniziate intorno alle 13.45 dopo che la moglie aveva allertato il 112 non vedendolo arrivare al rifugio Fontanabona in Val Genova, dove avevano appuntamento, e non riuscendo neppure a contattarlo al telefono. L'uomo è stato ritrovato senza vita una ventina di metri più a monte del sentiero delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal rifugio Fontanabona. E' possibile precisa il Soccorso alpino del Trentino, che il decesso sia stato causato da una caduta: le autorità competenti sono al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Una cinquantina di operatori hanno cominciato fin da subito a perlustrare i sentieri che si snodano in Val Genova attorno al rifugio Fontanabona. Prima che potesse intervenire l'elicottero della Guardia di Finanza, dotato del sistema Imsi-Catcher per intercettare i telefoni cellulari, una squadra di terra ha individuato il corpo senza vita dell'uomo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata, trasportata fino alla strada ed affidata al carro funebre.