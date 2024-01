PADOVA - É spirato l'altra notte Graziano Forsin, 69 anni, storico ambulante delle piazze. Forsin era conosciutissimo in città grazie all'attività che da qualche decennio esercitava dal suo banco di abbigliamento da uomo in piazza della Frutta, gestito insieme alla moglie Teresa Santarosa. Una morte che ha suscitato un grande dolore tra gli amici, i colleghi e quanti lo vedevano ogni giorno dietro al suo banco.

LA MALATTIA

Forsin aveva scoperto di essere affetto da un grave male poco più di un mese fa ed era ricoverato lo Iov dove è mancato. Una persona solare, sempre con un grande sorriso, come lo ricordano quanti lo conoscevano e l'amica Vanda Pellizzari. «Graziano aveva sempre un grande sorriso con il quale affrontava la vita - ha ricordato Pellizzari - Era molto attivo nell'Associazione Commercianti Centro, promotore di iniziative in difesa del commercio e in particolare degli ambulanti. Si impegnava nelle manifestazioni, nelle raccolte di firme e in tante attività spinto dall'amore per il suo lavoro. Ne sentiremo tutti la mancanza. Gestiva con la moglie Teresa il suo banco di abbigliamento in prevalenza da uomo ma, in passato, aveva anche un banco di bigiotteria. Era una persona molto generosa e lo dimostrava in tantissimi modi: era stimato e amato da tutti».

LA VICINANZA

Stima che tanti amici e colleghi hanno subito manifestato a Teresa assicurando il loro appoggio nel momento terribile che stanno vivendo lei e la figlia Rita. Un affetto che, come hanno assicurato, non mancherà nel futuro. Graziano aveva anche una grande passione, era un fungaiolo esperto, amava la montagna ma soprattutto raccogliere i funghi che spesso regalava agli amici. Un hobby del quale era molto orgoglioso e spesso, quando riusciva a raccogliere un esemplare particolarmente grande o raro, non mancava di fotografarsi con il "trofeo". Una passione che Graziano condivideva con la moglie passeggiando tra i boschi e che coltivava durante le vacanze ma anche qualche volta per una giornata tanto che i colleghi, quando non lo vedevano arrivare in piazza della Frutta per aprire il suo banco, sapevano che era in giro per i monti alla ricerca di funghi. Tanti i messaggi di condoglianze che si sono riversati sulle pagine Facebook della coppia che viene descritta come molto unita.