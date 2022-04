Uccise la compagna a colpi di accetta, chiesti 24 anni per il 40enne Lorenzo Cattoni

TRENTO- La pubblica accusa chiede 24 anni di reclusione per Lorenzo Cattoni, 40 anni, che nel febbraio dello scorso anno uccise a colpi di accetta la compagna, Deborah Saltori, 42 anni. Al processo, iniziato in Corte d'assise a Trento, si sono costituiti parte civile la madre ed il fratello della donna, uccisa in campagna in zona Maso Saracini, a Cortesano, piccolo centro a pochi chilometri da Trento, dove l'uomo, imprenditore agricolo, stava lavorando.

L'uomo, che era agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Nave San Rocco, a circa 15 chilometri da Trento, ma poteva assentarsi per lavorare, era già stato ammonito dal questore di Trento due volte per violenza domestica, anche nei confronti di una precedente compagna. Solo pochi mesi prima del delitto era stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento perché negli ultimi quattro anni - avevano verificato gli investigatori - aveva più volte malmenato e vessato, fisicamente e psicologicamente la sua compagna, madre di quattro figli minori, di cui tre avuti da una precedente relazione.