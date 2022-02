Sequestrato un chilo di droga a un insospettabile operaio: aveva anche i francobolli all'Lsd

BOLZANO - I carabinieri di Brunico, con i cinofili di Laives, hanno arrestato un 23enne in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno indagato su una presunta attività di spaccio ed effettuato accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni, con l'ausilio dei cinofili hanno effettuato una accurata perquisizione nell'appartamento abitato dall'insospettabile giovane operaio.

L'attività di polizia giudiziaria effettuata dai carabinieri ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente quasi un chilo di sostanza stupefacente di diverso tipo, che avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio diverse decine di migliaia di euro.

Infatti nel corso della meticolosa perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto occultato in diversi nascondigli all'interno dell'abitazione ben 491 grammi di marijuana, 202 grammi di hashish, 197 grammi di cocaina, nonché una pastiglia di ecstasy e 4 francobolli impregnati di droga allucinogena Lsd.

Il giovane altoatesino è stato tratto in arresto e, su indicazione del pm, sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato ovviamente sequestrato.