Banda di narcotrafficanti a Nordest: 20 arresti e droga sequestrata

La Guardia di Finanza di Trento, dalle prime ore della giornata odierna, sta eseguendoa livello nazionale e internazionale, e decine dilocali, impiegando un centinaio di uomini e una decina di unità cinofile antidroga; dieci arresti già eseguiti in flagranza: sgominata una banda di narcotrafficanti attiva in Trentino Alto Adige e Baviera.L’operazione internazionale antidroga denominata “Alba bianca”, eseguita dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, è condotta in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con gli organismi di polizia e doganali germanici, con il coordinamento della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.) italiana.