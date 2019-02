Diamanti, truffa in grande stile a centinaia di risparmiatori del Nordest

di Maurizio Crema

VENEZIA Undefinito sicuro che si è rivelato unsoprattutto per leche hanno incassatofino al 20%. L'inchiesta della Procura di Milano che ha portato a sequestri preventivi per oltre 700 milioni in cinque istituti (Intesa, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Banca Aletti) e ai danni delle due società che vendevano i preziosi (Idb, fallita nel gennaio scorso, e Dpi) e a(tra queste manager di istituti di credito che ricevevano regali in viaggi e reperti archeologici) avrebbe svelato una presuntain grande stile ai danni di decine di migliaia di risparmiatori anche del Nordest. E l'avvocato trevigiano Maria Bruschi è pronta a far partire un': «Tuteliamo gli interessi di un centinaio di risparmiatori di Veneto e Friuli che hanno comprato diamanti a prezzi gonfiati, siamo pronti ad avviare la causa entro marzo a Milano».