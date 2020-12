Parte il conto alla rovescia per le vacanze di Natale che, quest'anno, concederanno agli studenti e ai docenti due settimane di pausa da libri, quaderni e, in molti casi, anche dal computer con cui connettersi per la didattica a distanza. I calendari scolastici sono regionali, quindi possono essere differenti tra loro, ma in linea generale le lezioni si fermeranno da mercoledì 23 dicembre o giovedì 24 fino a mercoledì 6 gennaio compresi.

Lo stop alla didattica vale per tutte le scuole, sia quelle in presenza sia le superiori che proseguono con la didattica online almeno fino al 7 gennaio prossimo. Proprio quella data, infatti, potrebbe rappresentare il rientro in classe per tutti.

Una decisione che resta comunque ancora al vaglio del governo.

Le date

Vacanze di Natale 2020: date esatte regione per regione

Lombardia: da mercoledì 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Toscana: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Bolzano: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Trento: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Puglia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Valle d'Aosta: dal 24 al 6 gennaio 2021

Liguria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Umbria: al 23 dicembre al 5 gennaio 2021

Piemonte: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Campania: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Abruzzo: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Sicilia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Sardegna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Molise: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Calabria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Veneto: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA