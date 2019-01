Casa gratis e stipendio raddoppiato ma il Comune non trova un medico di famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LESINA - È un, terrestre e marino, che i turisti affollano ogni estate. Ma il piccolo Comune di(Sucuraj in croato), all'estremità dell'isola di, in, che per secoli ha fatto parte dellae oggi appartiene alla Croazia, non trova undisposto a trasferirvisi. Il dottore è andato in pensione, e l'ambulatorio, nel dolcissimo paese ancora protetto dalle cinquecentesche mura veneziane, è servito solo dall'infermiera, anche lei alle soglie della pensione. Per questo il Comune ha bandito un concorso per il posto di medico di famiglia, offrendo - oltre al normale stipendio dei "medici condotti" e beninteso all'alloggio gratuito in paese - un, pari a quasi 7.000 euro all'anno, moltissimo rispetto a uno stipendio croato. Eppure non c'è un medico in tutta la Croazia che abbia fatto sapere di essere interessato.