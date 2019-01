I veneti illustri di Dalmazia: la scoperta fatta negli archivi dalla caparbia studiosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non finiscono mai le scoperte negli archivi della Dalmazia. Adesso tocca ai fondi delle famiglie venete, oltre un centinaio, sparsi tra le principali città della costa: Spalato, Zara, Sebenico, Ragusa (Split, Zadar, Sibenik, Dubrovnik) e alcune isole, come Curzola e Lesina (Korcula, Hvar). La ricerca, finanziata dalla Lega nazionale di Trieste, è condotta da Valentina Petaros Jeromela, filologa e archivista free lance di Capodistria (Koper) che alcuni anni fa aveva già inventariato i fondi in lingua italiana presenti negli archivi croati, nell'ambito di un progetto dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Il punto sta proprio nella lingua: per leggere i documenti bisogna sapere l'italiano, per compulsare gli inventari, che in alcuni casi già esistono, si deve conoscere il croato (o lo