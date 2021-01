Proseguono gli studi sui casi di reinfezione dal Coronavirus, cioè di coloro i quali già colpiti dalla malattia e che potrebbero averla una seconda volta. Secondo un lavoro del Public Health England (Phe), il servizio pubblico sanitario inglese, sono stati identificati 44 possibili casi di reinfezione (2 probabili e 42 possibili). L'immunità alla Covid, infatti, secondo i ricercatori potrebbe durare solo 5 mesi.

