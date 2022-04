Covid in Veneto, altri 4.769 casi e 6 vittime, ma nessuna provincia oltre quota mille Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 17 aprile, domenica di Pasqua. Continuano ma rallentano i contagi con circa 5mila nuopvi casi. Sono 4.769 e 6 le vittime in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 76.269, le vittime da inizio pandemia 14.328 e il totale degli infettati 1.596.405.

Negli ospedali

Una flessione si registra nel numero delle persone ricoverate negli ospedali veneti: sono meno di 900 (881) i pazienti in area non critica e restano 39 quelli in terapia intensiva.

