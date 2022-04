Covid in Veneto, il virus non si ferma: 6.354 nuovi casi e 13 morti. Diminuiscono i ricoverati Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 16 aprile. Continua la crescita dei contagi con circa 7mila contagiati al giorno. Sono 6.354 i nuovi casi e 13 le vittime in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 77.424, le vittime da inizio pandemia 14.322 e il totale degli infettati 1.591.636.

Negli ospedali

Una flessione si registra nel numero delle persone ricoverate negli ospedali veneti: sono 871 (-13) i pazienti in area non critica e 39 (-4) quelli in terapia intensiva.

