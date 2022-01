Covid in Veneto, altri 17.956 contagi ma le vittime salgono a 38 Il bollettino

VENEZIA - Sono 17.956 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, un dato ancora in calo rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi è 830.517. L'incidenza è dell'11,71% su 153.357 tamponi effettuati.

Si contano anche 38 vittime, per un totale di 12.659.

APPROFONDIMENTI 12 GENNAIO Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio... TREVISO Covid, boom dei contagi nelle scuole trevigiane: "colpite"... 12 GENNAIO Covid Fvg, 4651 nuovi positivi e sei morti, 45 contagi nel sistema... BASSANO «La Regione potenzi i punti tampone pubblici: cittadini... 11 GENNAIO Covid in Veneto: 21.504 nuovi contagi e 29 morti. Più di... VENEZIA Veneto, picco di contagi il 23 gennaio e a febbraio record di... IL FENOMENO No vax. Certificati sospetti in Friuli Venezia Giulia:... VENEZIA ​Tamponi, code e proteste. Adesso le Ulss impongono la prenotazione... PORDENONE Bar e negozi chiusi, medici ammalati, paesi in quarantena:... ROVIGO Covid, si allarga il focolaio alla casa di riposo: 59 ospiti e 29... PORTOGRUARO Coppia si ammala di Covid: lui si salva, mentre Elena non ce la fa

Gli attuali positivi sono 224.145, 8.950 in più rispetto a ieri. Negli ospedali sono ricoverati 1.808 pazienti (+32), di cui 1.602 (+36) in area non critica e 206 (-4) in terapia intensiva.

SCARICA il Bollettino cliccando qui

Le province più colpite sono Verona e Vicenza che con Padova superano quota tremila nuovi casi. Poi TReviso e Venezia. Belluno unica sotto quota mille.