Covid in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 12 gennaio 2021. Contagi sempre alti: 19.811 nuovi positivi, Verona in testa. In isolamento 215.195 cittadini

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , mercoledì 12 gennaio 2022. Sono 19.811 i nuovi positivi registrati dal report della Regione Veneto, il virus supera i 4mila contagi a Verona e provincia. Il totale dei positivi sui nostri territori da inizio pandemia è di 812.561, gli attualmente positivi in isolamento sale a 215.195 (con oltre 9mila persone in più rispetto a ieri).

APPROFONDIMENTI 11 GENNAIO Covid in Veneto: 21.504 nuovi contagi e 29 morti. Più di... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 4.187 contagi e nove morti. Ma i ricoveri sono in... 10 GENNAIO 2021 Covid in Veneto: 7.492 nuovi positivi e 24 morti. Quasi 200mila... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, 1.601 contagi e ricoveri in crescita: zona... 9 GENNAIO Covid Veneto, 13.973 nuovi positivi e 20 morti. Verona oltre i 3.000... PORDENONE Ospedali in affanno, la pandemia lascia in attesa quattromila... L'ANNUNCIO Il post no vax: «Cerco positivi per invito a cena anche a... 8 GENNAIO Covid, record di contagi in Veneto: oltre quota 21mila in 24 ore con... 6 GENNAIO Covid, sempre più contagi in Veneto: nuovo record di positivi...

Covid nelle province del Veneto

Il dato più alto è quello di Verona, con 4.277 nuovi contagi, segue Vicenza con 3.592, Padova con 3.580. A Treviso si sono scoperti 3.028 nuovi positivi, mentre a Venezia 3.008. Il virus cresce anche a Rovigo, con 997 casi, a Belluno invece sono 641.