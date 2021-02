Coronavirus Veneto, 828 nuovi positivi e 31 morti melle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, 504 nuovi casi (828 nelle 24 ore) e 3 morti nella notte (31 nelle 24 ore). Si assiste così ad un aumento dei contagi e ad un calo dei decessi rispetto all'andamenti degli ultimi giorni. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 10 febbraio 2021. Numeri che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 318.807.

Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: sono 1.567 in area non critica e 170 in terapia intensiva. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è Treviso (121), seguita da Padova (103) e Venezia (92).

Le persone attualmente positive sono 25.971. I morti, dal febbraio scorso, sono saliti invece a 9395.

--->IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO DEL 10 FEBBRAIO

Ultimo aggiornamento: 13:05

