Coronavirus in Veneto: 217 nuovi casi e 2 morti nella notte. Continua la discesa Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati di oggi 8 febbraio 2021, diffusi dal bollettino di Azienda Zero aggiornato alle 8 di questa mattina. Nella notte si sono registrati 217 nuovi casi e 2 morti. Le persone attualmente positive sono 26.930, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 9.299. I pazienti ancora ricoverati in reparti non criciti sono 1.636 (dei quali 1.110 positivi) e 188 (dei 153 positivi) nelle terapie intensive.

APPROFONDIMENTI I NUMERI Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, domenica 7 febbraio 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 6%: 285 casi e 14 morti.... REPORT AZIENDA ZERO Coronavirus in Veneto, 290 casi e 10 vittime nella notte, i positivi... I DATI Covid Italia, bollettino oggi 7 febbraio 2021: 11.641 casi e 270...

BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA