Covid Italia, bollettino oggi 8 febbraio: 7.970 casi e 307 morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive. Tasso positività stabile al 5,5%

Covid Italia, il bollettino di oggi 8 febbraio 2021. Si registrano oggi 7.970 nuovi casi (11.641 ieri). I morti sono 307, a fronte dei 270 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati 144.270 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 206.789, c'è quindi l'usuale forte calo della domenica), con un tasso di positività del 5,5% (ieri era stato del 5,6%), secondo i dati del ministero della Salute. Le persone ricoverate in terapia intensiva per il Covid-19 sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.

Tra le regioni il maggior numero odierno di casi si registra in Emilia Romagna (1.273). Seguono Campania (1.189), Lombardia (895) e Lazio (782). Le vittime ufficiali salgono a 91.580, mentre i casi totali sono ora 2.644.707. Gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (+15.082), mentre in isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone, in calo di 7.717 unità.

Puglia

Oggi in Puglia si registrano 377 nuovi casi, su 3.583 test per l'infezione da Covid-19, e 23 morti. Oggi, dunque, il tasso di positività torna a salire arrivando al 10,5%, mentre negli ultimi giorni era in discesa, in particolare ieri si attestava all'8,7% (9,42% sabato e 12,2% venerdì). I 377 casi positivi oggi sono stati individuati 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto. Sette casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Veneto

Sono 442 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e 18 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero totale degli infetti, da inizio epidemia, sale a 317.278, quello delle vittime a 9.299. Scende ancora un pò la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono ora ricoverati 1.636 malati Covid (-6), nelle terapie intensive 188 (-1). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 26.930.

Toscana

Con i 523 nuovi casi - età media 45 anni - sono saliti a 139.141 i contagi in Toscana da inizio pandemia. Purtroppo poi si registrano altri 15 decessi - 8 uomini e 7 donne con un'età media di 77,5 anni - che portano a 4.333 il dato complessivo. Insieme al tasso di positività - pari oggi al 6,6% su 5.782 tamponi molecolari e 2.127 antigenici rapidi (sono invece 4.309 i soggetti testati oggi di cui, escludendo i tamponi di controllo, il 12,1% è risultato positivo) - sono risaliti anche i ricoveri: 45 in più rispetto al report di ieri, con un totale di 803 pazienti di cui 112 in terapia intensiva (4 in più).

Abruzzo

Sono complessivamente 45592 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 184 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 40, di cui 2 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1518 (di età compresa tra 67 e 89 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo).





Umbria

Ancora in crescita i ricoverati Covid in Umbria, a oggi 500, 16 in più di ieri, 77 dei quali (+4) in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. I nuovi positivi registrati sono stati 190, i guariti 66 e i morti sei (840 in totale). Con gli attualmente positivi a quota 6.902, più 118. I tamponi analizzati sono stati 754 e i test antigenici 1.390. Con un tasso di positività del 25,1 per cento sui molecolari e dell'8,86 totale.



Basilicata

Novantacinque dei 1.271 tamponi analizzati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi e altre sei persone (tre sabato e tre ieri) sono morte per il covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che solo 91 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in Basilicata. Un riesame delle cifre ha portato a 95 le nuove guarigioni. I lucani «attualmente positivi» sono 3.048, dei quali 2.965 sono in isolamento domiciliare.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.850 tamponi molecolari sono stati rilevati 106 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi (6,63%). I decessi registrati sono 15, a cui se ne aggiungono altri 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Marche

Aumentano i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 609, +7 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 73 (-1), quelli in area semi intensiva 155 (invariato su ieri), quelli in reparti non intensivi 381 (+8). Dieci i dimessi nelle ultime 24ore secondo i dati del Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono 206, le persone nei pronto soccorso, tecnicamente non comprese tra i ricoverati, 35. Salgono i positivi in isolamento domiciliare da 7.023 a 7.060, gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono 7.669.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 228.198 casi di positività, 1.273 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.990 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'11,6%, dato che come ieri risente del minor numero di tamponi fatti nei fine settimana, e in gran parte su casi per i quali la positività è attesa. Purtroppo, si registrano 32 nuovi decessi.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 538.810 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative 474.881. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -1 terapie intensive, +380 guariti/dimessi e 1 decessi.

Campania

Si impenna al 12,44% (contro l'8,89 di ieri) l'incidenza positivi-test in Campania, in concomitanza con la riduzione domenicale dei tamponi processati. I nuovi contagi sono 1.189, di cui 55 sintomatici, su 9.555 test eseguiti. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala 13 vittime, di cui nove decedute nelle ultime 48 ore e quattro risalenti ai giorni precedenti, e 940 guariti. Più cinque le occupazioni di posti in terapia intensiva (da 105 a 110), aumentano anche i ricoveri covid in degenza (1.542 contro i 1.500 del giorno prima).

Sardegna

Calano i nuovi contagi in Sardegna, 56 nelle ultime 24 ore, ma a fronte di soli 1.850 tamponi eseguiti, quindi con un tasso di positività del 5,1%. Si registrano anche quattro decessi (1.023 in tutto). Salgono dunque a 39.583 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 602.824 tamponi. Sono 380, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 35 (+1) i pazienti in terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: 18:04

