Coronavirus Veneto, frenano i contagi: 38 nella notte, a Treviso 1 positivo

Coronavirus Veneto, frenano i contagi: 38 nella notte (erano stati 82 ieri mattina) e nessun decesso. I contagi sono stati registrati a Vicenza (12), Verona (12), Venezia (7), Padova (3), Rovigo (1), Treviso (1) oltre a due casi con domicilio fuori Veneto.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 7 settembre.

In totale gli attualmenti positivi in Veneto sono 2943 mentre il totale dall'inizio della pandemia supera i 24000 (24013).

Ricoverati in ospedale per Covid-10 175 persone: di queste 98 sono positive (13 in terapia intensiva, 85 in area non critica).

Ultimo aggiornamento: 13:09

