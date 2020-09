Focolaio Covid in ospedale a Porto Viro: 10 pazienti contagiati, reparto di Medicina chiuso

PORTO VIRO - Un focolaio di infezione da Covid-19 si è verificato all'interno del reparto di Medicina della Casa di Cura "Madonna della Salute" di Porto Viro, in provincia di Rovigo. L'infezione - riferisce la struttura - ha interessato 10 pazienti di medicina generale, sette dei quali ultraottantenni; nel rispetto del protocollo aziendale, erano stati sottoposti all'ingresso a tampone per la ricerca del virus, risultando negativi.

Si è già provveduto a testare tutto il personale del reparto e si stanno allargando le indagini ai degenti negli altri reparti della Casa di Cura. In via precauzionale si è provveduto a sospendere le ammissioni al reparto di Medicina e tutta l'attività programmata degli altri reparti specialistici.

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi. Impennata di contagi in regione secondo il report della mattina: sono 232 i positivi riscontrati stamani (373 se si guarda alle 24 ore). 121 si trovano in provincia di Treviso, 23 a Venezia e 22 a Padova (escluso Vo'), 20 a Verona, 19 a Vicenza, 16 sono in corso di assegnazione, 10 hanno domicilio fuori dal Veneto, 1 a Rovigo.