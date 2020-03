Primo medico morto in Trentino, una dottoressa di 57 anni contagiata da un paziente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRENTO - E' una dottoressa messinese -- il primo medico morto in Trentino a causa del Coronavirus. La donna è deceduta oggi - 31 marzo - all’ospedale Santa Chiara di Trento: si tratta della 64esima vittima, in Italia, tra ilCome riferisce - Il Dolomiti - la 57enne era medico di medicina generale in servizio all’Azienda provinciale e aveva contratto il virus circa due settimane fa, dopo aver visitato un paziente diaffetto da Covid-19 e a sua volta deceduto.Le condizioni della dottoressa si sarebbero rapidamente aggravate già dopo il ricovero all’ospedale di. Da lì il trasferimento ad Arco. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in rianimazione a Trento. Gaetana Trimarchi aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi in Trentino una ventina di anni fa, prendendo servizio inper alcune sostituzioni di guardia medica. Nel 2015 era riuscita a entrare nella scuola di formazione, diventando titolare a Pozza di Fassa. A breve sarebbe diventata titolare di medicina generale.Lascia nella sua Messina il papà, i fratelli e gli altri parenti.