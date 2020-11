Coronavirus Veneto, 1431 casi e 9 vittime nella notte. Guariti oltre quota 60mila, in calo i ricoveri Il bollettino

Coronavirus in Veneto, 1431 nuovi positivi nella notte e 9 vittime (ieri erano state 25) con due quote simboliche per i negativizzati (superano quota 60mila totale) e gli attualmente positivi che sono 79.711 e si apprestano a toccare la soglia degli 80mila su 143.589 contagiati totali dal 23 febbraio. Quindi il 60% circa dei contagi è avvenuto negli ultimi mesi con la seconda ondata.

I ricoverati negli ospedali sono 2.582 (-9 da ieri sera) e 331 nelle terapie intensive (+4). E' quanto riporta il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 29 novembre.

I contagi per provincia vede Verona ormai superata da Padova che ha 15.411 casi totali attualmente positivi, più colpita del Veneto a fronte di 501 vittime che è un dato basso rispetto alle altre province. Verona conta purtroppo 962 morti, Vicenza 718, Venezia 607 e Treviso 553

