Artigianato veneto, 12 milioni di euro per la ripresa di lavoratori e imprese

MESTRE - Raggiunto uno storico accordo regionale (unico nel suo genere in Italia) firmato da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Cgil, Cisl,Uil del Veneto per aiutare concretamente i lavoratori, le loro famiglie e le imprese a riprendere le attività produttive e di servizio dell'artigianato in piena sicurezza e a sostenere tutte quelle situazioni dove la mancanza di lavoro e di reddito sono state e saranno ancora molto difficili per i lavoratori e le loro famiglie. 12 milioni di euro distribuiti in modo paritetico tra sostegno ai lavoratori, loro famiglie e alle imprese per favorire la ripresa lavorativa in sicurezza.



Tre sussidi per le famiglie dei lavoratori: dove ci sono due sospesi dal lavoro, quelle con un unico componente che lavora ed è stato sospeso, per le famiglie dove si è fatto ricorso ai congedi speciali per accudire i figli e, infine per le famiglie che acquistano servizi o beni per far seguire ai figli le lezioni on line da casa. Sostegno alle imprese: per facilitare l'ottenimento di nuova liquidità necessaria alla ripresa; per l'applicazione dei protocolli anti contagio per la ripresa in sicurezza; per i costi dei dispositivi sicurezza (mascherine, guanti, occhiali, termometri, ecc.); per la sanificazione degli ambienti o veicoli di lavoro nei casi presenza di persona con caso confermato di covid-19; alle imprese che hanno usato più intensamente Fsba (Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato) per salvaguardare i dipendenti nei mesi da marzo a giugno 2020. Valorizzazione del sistema paritetico per la sicurezza dell'artigianato COBIS (comitato paritetico regionale bilaterale per la sicurezza) per l'applicazione dei protocolli sicurezza e dell'altre soluzioni anti contagio sui luoghi di lavoro a beneficio di dipendenti e titolari delle imprese. © RIPRODUZIONE RISERVATA