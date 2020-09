Ecco Mister Estate e c'è pure il miglior "Lato B" maschile

A votarlo, con ironia e divertimento, una divertita giuria al 90% femminile. Fosse stato il contrario, forse ci sarebbe stata una levata di scudi. Segno dei tempi ed in questo caso non delle pari opportunità. Si tratta del lato B. La12. edizione del concorso unico di Mister Estate che si è svolto in piazza del Colonnato a Borgoricco, ha visto assegnato anche il titolo di Mister Lato B. La novità - allegra e giocosa - è stata introdotta dal vulcanico organizzatore Enrico Pegoraro. Sfida piaciuta ai 17 mister, presentati dalla modella Jessica Dal Bò con scatti di Dino Juliani.



Hanno sfilato in abito elegante e poi in costume, poi il voto. La corona a Piercarlo Pressenda, 19 anni di Tribano che ha vinto anche la fascia di Mister Lato B. Secondo Mister M'Ama Jolanda, Antonino Calcara, 27 anni, di Padova, terzo Mister Le Centurie, Matteo Baggio, 20 anni, di Resana, quarto Mister Reetecasa, Gianantonio Mello, 32 anni, di Castelfranco Veneto, quinto Mister Roma 109, Nicola Zecchin, 30 anni, di Adria, sesto Mister Foto casting, Matteo Povoleri, 25 anni, di Torreglia e settimo Mister Centuriazione, Edoardo Bruseghin, 21 anni, di Albignasego. La giuria era composta dalla Miss Graticolato Romano 2020 Elisa Vianello, dalle modelle Valentina Sassaro, Elisa Rizzo, Sara De Lazzari, Fabiola Dalla Bona ed Erika Stevanato, anche cantante e musicista che ha interpretato live un suo brano. Ed ancora, la stilista Valentina Martini, Irina Dolla star di Tik Tok, i modelli Gianluca Cuzzit e Massimiliano Abagnale, il parrucchiere Marco Caccin, l'assessore Riccardo Michelazzo e Gianluca Venturini, Luca Baggio e Silvia Agostini, rispettivamente presidente, vice presidente e segretaria della Pro loco di Borgoricco.

