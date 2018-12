Zaia: Pronte a partire per la Sicilia colonne mobili della Protezione civile regionale

VENEZIA - «Il Veneto è al fianco della comunità siciliana in questo momento di festa che si è tramutato in tragedia». Lo dice il Presidente della Regione, Luca Zaia, che riferisce di essersi «già messo in contatto con il Capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli» e di «aver messo a disposizione aiuti dal Veneto, qualora fossero ritenuti necessari». «Ho sentito Borrelli stamattina, appena appresa la notizia del terremoto - riferisce Zaia - e con grande efficienza era già operativo in Prefettura. Gli ho garantito che le colonne mobile dei volontari sono pronte a partire dal Veneto in qualsiasi momento».

