Caos scuola, in Veneto mancano 4.000 docenti: ecco le cattedre vuote

VENEZIA - Delle seimila immissioni in ruolo l'Ufficio scolastico regionale del Veneto è riuscito a farne solamente duemila. E di queste duemila la metà riguarda la scuola dell'infanzia e la primaria. Pochi o quasi nulli i posti assegnati in ruolo alle medie e alle superiori. Ora tocca ai dirigenti scolastici coprire i buchi con supplenti. Quindi, a dieci giorni dell'avvio dell'anno scolastico, sono migliaia in Veneto le cattedre ancora vuote. Non per mancanza di tempo, anzi quest'anno gli uffici si sono...