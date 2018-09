La preside rifiuta il doppio incarico: «Mi licenzino pure: così non lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - «So che potrò essere licenziata, ma non prenderò servizio nella sede che mi è stata destinata. Non farei bene il mio lavoro e sono pronta a pagarne le conseguenze». Mancano pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico e a Belluno scoppia il caso di una dirigente scolastica che ha deciso di non prendere servizio a Cortina, nella scuola che le è stata assegnata in reggenza oltre a quella che già dirige in Alpago, ed è pronta anche a farsi licenziare per opporsi ad una...