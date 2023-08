C'erano un vento teso e una temperatura assai poco agostana ad accogliere, ieri mattina a Misurina, i 500 partecipanti alla cinquantesima edizione della Camignada poi Siè Refuge, una delle più longeve prove di corsa in montagna d'Italia, proposta dalla sezione Cai di Auronzo di Cadore. Poi, però, anche il meteo ha deciso di collaborare alla riuscita della manifestazione. È, infatti, uscito il sole e la temperatura era davvero ideale per questo tipo di competizione. Solo per rinfrescare i partecipanti, verso le 14 c'è stato qualche scroscio di pioggia che, peraltro, non ha provocato particolari fastidi. Quanto ai riscontri cronometrici, al femminile si è imposta la ligure (ma da tempo trasferita a Schio) Francesca Costa che ha preceduto le trevigiane Martina De Mas e Valentina Bernasconi. Lisa e Giada Bertelle, rispettivamente settima e ottava, le prime atlete bellunesi. Al maschile, trionfa Gabriele Del Longo: il cadorino (in forza a La Recastello Radici Group) ha recitato il ruolo del solista, imponendo ritmi che hanno scavato un solco molto ampio. Alle sue spalle lo zoldano Luca Mosena e l'auronzano Lorenzo Pais Bianco (terzo anche un anno fa) a completare un podio tutto bellunese.

LE INTERVISTE

Per Costa e Del Longo, il successo è arrivato alla prima partecipazione alla Camignada. «Seppure una gara breve e rapida come questa non sia nelle mie corde, è andata davvero bene. E poi, un panorama mozzafiato a rendere la giornata indimenticabile. Se tornerò il prossimo anno? certamente, anche se non sarà facile replicare il successo»: così la vincitrice Francesca Costa a fine gara. Per parte sua, Gabriele Del Longo, detto dell'ambiente («In qualche momento mi sono concesso il lusso di guardarmi attorno») ha indicato nel finale, sulla ciclabile, il tratto più impegnativo. «Per fortuna mi ero preparato, e sono riuscito a gestire al meglio la prima parte in modo da arrivare al finale con qualche risorsa ancora intatta».

IL BILANCIO

È toccato a Stefano Miuzzi, presidente dei Cai auronzano, tracciare un primo bilancio dell'evento che è «largamente positivo anche grazie al tempo e al gran numero di persone e di istituzioni che ci hanno sostenuto. Sabato i piccoli hanno gareggiato sotto la pioggia (la Camignada Kids, ndr) ma loro hanno confermato di avere una grinta e una passione davvero degne di nota». Quanto alle prospettive per il 2024 «archiviati definitivamente i problemi legati alla pandemia, crediamo di poter riuscire ad allargare il numero dei partecipanti. Da domani inizieremo a pensare al modo per centrare questo obiettivo».

LE CLASSIFICHE

Questo il dettaglio dei risultati. FEMMINILE: 1. Francesca Costa (Tri Schio) 4h10'51"; 2. Martina De Mas (Sportmarket) 4h13'44"; 3. Valentina Bernasconi (Atletica Mogliano) 4h15'16; 4. Larisa Balan (Utr) 4h34'48"; 5. Stella Cislaghi (Pol. Pregna) 4h45'54"; 6. Roxana Martin (Runway) 4h49'37"; 7. Lisa Bertelle 4h51'48"; 8. Giada Bertelle 4h51'50"; 9. Laura Baldissarutti (Val Visdende) 5h03'19"; 10. Tiziana Casarsa (100% Anima Trail). MASCHILE: 1. Gabriele Del Longo (La Recastello Radici Group) 3h13'25"; 2. Luca Mosena (Atletica Zoldo) 3h21'04"; 3. Lorenzo Pais Bianco 3h21'58"; 4. Hassan Loutf (Atletica Agordina) 3h28'19"; 5. Lorenzo Panzera (Team Anfela) 3h28'59"; 6. Ivan Geronazzo (Alpstation Team Trail) 3h3'ì10"; 7. Sandro Zandonella (Val Visdende) 3h33'07"; 8. Daniele Rigon (Aim Gsd) 3h38'34"; 9. Andrea Michelin 3h38'57"; 10. Mauro De Martin Deppo 3h46'32"; 11. Paolo Posocco (Zero D+ Trail Team) 3h50'43": 12. Filippo Spigariol (Atlertica Ponzano) 3h52'43"; 13. Sebastiano Mescolotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 3h58'54"; 14. Jacopo Solagna 4h02'17"; 15. Marco Riva 4h03'02"; 16. Marco Venier (Zero D+) 4h03'13"; 17. Pietro Mogno 4h07'21"; 18. Andrea Gatto 4h09'00"; 19. Michael Bonsembiante (H. Robert Running Team) 4h10'57"; 20. Eric Prosdocimi (id) 4h11'07".