Calendario dell’Avvento enoico: i grandi artisti interpretano il vino

Avvicinarsi al Natale scoprendo, giorno per giorno, una casella d’autore, in onore di artisti noti o emergenti che hanno interpretato il brand Vietti: con questo spirito che nasce il Calendario dell’Avvento, che accompagnerà gli amanti del vino e dell’arte, italiani e stranieri, dal primo al 24 dicembre, in un conto alla rovescia che ricorda quelli dell’infanzia. In modo virtuale, i giorni saranno scanditi da altrettante caselle, all’interno delle quali si troveranno bozzetti delle Etichette d’Autore dedicate al Barolo Villero, firmate da nomi di spicco dell’arte – da Renzo Piano, ad Alessandro Piangiamore – i famosi Manifesti d’Autore, legati al progetto sociale Vietti, ispirati a grandi artisti della storia, ma anche le etichette artistiche, realizzate dagli studenti dell’Accademia di Brera, con il coordinamento del prof. Stefano Pizzi; talenti che meritano di essere scoperti e apprezzati e che Vietti contribuirà a fare conoscere con questa iniziativa.

Ogni immagine sarà accompagnata da un pensiero e da un breve profilo dell’autore. Una sensibilità, quella per l’arte, che Elena e Luca Currado Vietti, alla guida dell’azienda, hanno sempre valorizzato e che vede nei Manifesti d’Autore e nelle etichette del Barolo Villero la massima espressione. Le bottiglie di questo cru, infatti, dal 1982 vengono vestite di opere di un grande artista.

Il calendario sarà visibile sul sito www.vietticalendar.com e verrà inviato a tutti gli iscritti alla newsletter Vietti.