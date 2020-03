L'ordinanza della Protezione Civile stabilisce il riparto dei 400 milioni per i buoni spesa stanziati dal governo, misura che ha suscitato la reazione negativa dei Comuni del Veneto. In allegato c'è l'elenco, Regione per Regione, di tutti Comuni con gli importi assegnati e le indicazioni per dare i soldi ai cittadini.

