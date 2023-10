Troppe fughe all'estero, Bolzano aumenta gli stipendi agli infermieri di 600 euro e riduce l'orario di lavoro

BOLZANO - La Provincia di Bolzano intende aumentare in modo significativo gli stipendi degli infermieri per fermare la loro fuga verso l'estero. Si parla di 600 euro lordi al mese in più per infermieri al primo anno con reperibilità e servizio notturno. «Non basta applaudire agli infermieri, come abbiamo fatto dai balconi durante la pandemia, ma dobbiamo dare un vero riconoscimento del loro impegno», ha detto il governatore Arno Kompatscher. Come ha spiegato il presidente, l'aumento riguarda tutto il personale sanitario non medico negli ospedali, nelle Rsa, come anche gli Oss. L'orario settimanale viene ridotto da 38 a 36 ore con lo stesso salario, garantendo però un aumento notevole per il plus orario.