Bizzotto (Lega): «La prima visita del presidente Bolsonaro dev'essere in Veneto»

«Invito il presidente Jair Bolsonaro per la sua prima visita ufficiale all'estero: deve farla in Italia venendo in Veneto, nella terra dei suoi avi, alla scoperta delle sue radici» ha detto oggi Mara Bizzotto, esponente veneta della Lega e capogruppo al Parlamento europeo, al mensile italo-brasiliano Comunità Italiana. «Sarebbe un grande onore per tutti noi veneti e per l'Italia - ha aggiunto Bizzotto -è stato un grande orgoglio vederlo diventare Presidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA