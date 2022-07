Covid in Veneto, il bollettino di oggi sabato 9 luglio: 9214 contagi, ma ci sono 12 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 9 luglio 2022. Sono 9.214 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, 12 le vittime ( il dato complessivo è di 14.859 decessi).



Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.935.448. Il numero dei positivi sale a 97.151. Il numero dei pazienti ricoverati in area medica è di 846, in terapia intensiva sono ricoverate 27 persone.

I contagi nelle province

E' sempre Padova ad avere il maggior numero di contagiati (1952) seguita da Treviso (1671), Vicenza (1635), Venezia (1606), Verona (1442), Rovigo (395) e Belluno (322).

