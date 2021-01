Bollettino Coronavirus Veneto, poco meno di 4mila positivi e 89 vittime nelle ultime 24 ore In lieve calo ricoveri e terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, alle ore 17.

Sono 2.197 i nuovi contagi rispetto al report regionale delle 17 di ieri sera, altri 1.673 da stamani e fino alle 17: per un totale di 3.970 nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi sale a 279.004, mentre gli attualmente positivi sono 91.017 (in lieve calo nelle 24 ore).

Le vittime del virus sono in totale 7.227, sempre rispetto al report delle 17 di ieri i morti per Covid sono stati quindi 89.

Padova la più colpita dai nuovi contagi Covid oggi con 358 nuovi infetti rispetto a stamani, poi Venezia quindi Verona, Vicenza; Treviso poi Rovigo e Belluno.

La pressione sugli ospedali del Veneto resta alta. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.973 (-5) in calo di poco così come il numero dei malati nelle terapie intensive, 387 (-2).

