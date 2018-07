di Maurizio Crema

VENEZIA - Banche, la crisi lascia sul campo(mille nel Nordest) ein meno in Veneto en Friuli Venezia Giulia. Un'ecatombe che ha come epicentro il crollo di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Secondo il sindacato First Cisl, in dieci anni 383 comuni sono rimasti senza sportelli bancari.«I top manager giustificano l'abbandono del territorio con, ma è un pretesto, perché il ritmo delle chiusure dalla fine del 2010 è stata del 18,7% contro un calo di accessi alle agenzie solo del 7,5% - il commento allo studio del segretario generale di-. La verità è che le banche si sono trasformate in distributori di prodotti finanziari di massa, come vendessero telefonini o abbigliamento, e dunque mirano soprattutto a tagliare i costi. Così è inutile sperare nella ripresa dell'economia, urge una riforma socialmente utile del sistema bancario e l'occasione per avviarla è il prossimo rinnovo dei contratti nazionali».