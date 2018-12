Autonomia, l'asse Lega-M5s convince anche i dem. Consensi al 52%

di Angela Pederiva

Aumenta l'importanza di avere un Paese federalista, soprattutto per leghisti e pentastellati; ma anche i dem sono d'accordo con l'asse gialloverde, se si tratta di dare l'autonomia alle Regioni. In estrema sintesi, sono questi i risultati del sondaggio condotto dall'istituto di ricerca Swg, su un campione rappresentativo nazionale di mille elettori. Dati che in Veneto non placano però lo scontro fra Lega e Movimento 5 Stelle. Quattro le domande poste dagli analisti. La prima: «Quanto è importante oggi...