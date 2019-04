Autonomia a strappi: Salvini ​ accelera ma Di Maio frena

di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Tre settimane fa, quando al Vinitaly a Verona ci fu la passerella dei big di Palazzo Chigi, pareva che gli ostacoli fossero stati superati e che il tema dell'sarebbe entrato di lì a poche ore nell'agenda politica governativa. «Per l'autonomia questo governo ha una sola parola: si farà e ci stiamo lavorando», disse il. «È ora di fare e di mettere il primo mattone perché è un passaggio storico che fa bene a tutti», promise il. Era domenica 7 aprile. L'indomani, lunedì 8, in Fiera arrivò l'altro vicepremier e furono ancora garanzie: «L'autonomia - disse il pentastellato- si deve fare e noi saremo garanti in questo processo della coesione nazionale che credo vogliano anche i veneti, i lombardi e tutte le altre regioni che la stanno chiedendo». Ieri Di Maio non ripetuto quelle rassicurazioni. Anzi, ha gettato benzina sul fuoco della polemica, lasciando intendere che con l'autonomia differenziata potrebbe aumentare il divario tra Nord e Sud e dunque il Movimento 5 Stelle si farà