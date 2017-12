Governo-Regione sull'autonomia Zaia: «Intesa entro gennaio»

ROMA - «L'incontro con il governo è stato positivo, noi forniremo un ordine dettagliato delle 23 materie in modo che diventi la base di lavoro» ha detto oggi il, al termine dell'incontro con il sottosegretario Gianclaudio Bressa, a Roma sul tema dell' autonomia dopo il referendum del 22 ottobre scorso con la vittoria schiacciante dei “sì”. «Approfitteremo dei tavoli già aperti che sono su- ha aggiunto Zaia - per utilizzare il lavoro che già è stato fatto con le altre due Regioni,. Saremo presenti nei tavoli la prossima settimana e mi sembra di capire che il clima sia estremamente positivo, c'è da fare in fretta, come abbiamo chiesto. Vorremmo la firma dell'intesa-quadro prima delle elezioni. Averla ai primi di gennaio sarebbe già un buon obiettivo, c'è disponibilità da entrambi le parti. Avere l'intesa prima delle elezioni significa piantare la bandierina e così chi viene dopo non può cambiare gli accordi».