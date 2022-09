Auto e moto in fiamme dopo lo schianto: due morti

BOLZANO - Un automobilista e un motociclista hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 settembre, in val di Cembra, in Trentino. In località Grumes una moto si è scontrata violentemente con una Fiat Panda. Entrambi i mezzi hanno preso subito fuoco. L'automobilista un 20enne del posto ha perso la vita nel rogo, mentre il motociclista, un altoatesino di 49 anni, è morto per le ferite riportate nello schianto. Sul posto, oltre i soccorritori, sono intervenuti i carabinieri di Cavalese per ricostruire la dinamica dell'incidente.