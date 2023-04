Andrea Papi, il runner trovato morto in Trentino e forse ucciso da un orso. Chi e' la vittima e cosa sappiamo

Si chiamava Andrea Papi e aveva 25 anni: è il runner stato trovato morto in un pendio boschivo nella zona di Caldes, in Trentino. Il corpo, dalle informazioni che si hanno al momento, è stato trovato nel corso della notte dopo le ricerche avviate nella serata di ieri. Si teme che la morte sia stata causata da un'aggressione da parte di un orso visto anche il territorio dove è stato trovato il corpo che presenterebbe diverse ferite.

LA SCOMPARSA

L'allarme era stato lanciato ieri pomeriggio. Il giovane runner era uscito di casa per un allenamento e si era diretto sopra l'abitato di Caldes. Nel tardo pomeriggio, però, i famigliari non vedendolo più tornare a casa si sono subito preoccupati e hanno dato l'allarme. Sono iniziate le ricerche con l'impegno di diversi corpi dei vigili del fuoco, il soccorso alpino e le forze dell'ordine. Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto all'alba di oggi.

L'IPOTESI DELL'ORSO

Questa sarebbe una delle ipotesi in campo visto la situazione che si sono trovati davanti i soccorritori. Bocche cucite al momento da parte delle forze dell'ordine. Accanto al corpo sarebbe stato trovato anche un bastone insanguinato che potrebbe essere stato usato dal ragazzo per difendersi. Queste, è bene chiarirlo, sono ipotesi. Nel luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Andrea Papi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cles e sul posto anche i forestali provinciali per i rilievi e per cercare di capire cosa possa essere successo. Sempre in queste ore a Caldes sono arrivati il governatore Maurizio Fugatti e l'assessora Giulia Zanotelli con il dirigente della Protezione civile Raffaele De Col.