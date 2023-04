Runner di 26 anni trovato morto in Trentino: forse è stato ucciso «​da un animale selvatico». Si teme sia un orso.

TRENTO - Orrore in Trentino. È stato trovato morto in un bosco della val di Sole, forse ucciso da un animale selvatico, il runner di 26 anni che ieri pomeriggio non ha fatto rientro a casa. Sono in corso accertamenti a Caldes dove nella notte il corpo dell'uomo è stato trovato. I carabinieri, la scientifica e le autorità investigative stanno effettuando i rilievi, operazione che sta coinvolgendo anche i forestali della Provincia.

Aveva 26 anni Andrea Papi, questo il nome del runner morto. Sul corpo del giovane sono state trovate diverse ferite. Si teme che la morte sia avvenuto a causa dell'aggressione di un orso. Gli abitanti di Caldes in val di Sole, danno per scontata l'aggressione da parte di un orso. Da tempo si parla di avvistamenti in zona. Solo un mese fa l'aggressione in valle di Rabbi di un escursionista da parte dell'esemplare Mj5. «Vi sono state aggressioni ad animali di allevamento nell'ultimo mese, tra cui una pecora sbranata a margine dell'abitato di Caldes lo scorso 19 marzo», raccontano in paese ai cronisti. «Ci sono state diverse aggressioni nella zona. Bisognava solo attendere la morte di una persona», questo il commento amaro.

L'ALLARME DELLA COMPAGNA

L'uomo è uscito di casa nel pomeriggio per un'abituale sessione di allentamento, dirigendosi sopra l'abitato di Caldes. Il mancato rientro a casa ha messo in allarme la compagna, che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine. Le ricerche sono iniziate nella serata di ieri da parte dei carabinieri della compagnia di Cles, con le unità cinofile, e i vigili del fuoco volontari della zona. Nella notte la scoperta del corpo grazie ai cani molecolari. Attualmente sono in corso i rilievi della scientifica, mentre il personale del Corpo forestale del Trentino è sul posto in attesa di indicazioni da parte degli investigatori. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, sta incontrando i sindaci della val di Sole e gli esponenti della Comunità di valle.

Sospetto orso

Un mese fa un orso aveva aggredito un escursionista nei pressi di malga Mandriole, in val di Rabbi, che si trova a pochi chilometri di distanza da Cades, dove la scorsa notte è stato trovato morto il runner 26enne. La val di Rabbi è una laterale della val di Sole. Scientifica e medico legale devono ancora stabilire il tipo di animale che ha ucciso il giovane. Il 5 marzo, Alessandro Cicolini di 39 anni, era in montagna con il cane, quando l'orso quando è stato attaccato improvvisamente da un orso che l'ha ferito al braccio e alla testa. L'escursionista era comunque riuscito mettersi in salvo e a chiedere aiuto. Il plantigrado, denominato MJ5, un maschio di 18 anni, è stato poi identificato grazie alle tracce organiche e il 10 marzo il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato la sua cattura e l'abbattimento che però, per il momento, non è ancora avvenuto. Le associazioni animaliste hanno protestato contro il provvedimento.