Allerta meteo in Veneto, previste forti piogge da stasera fino a tutta domani

Allerta meteo: dal tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 giugno, per tutta la giornata di domani, domenica 14, è previsto tempo perturbato in Veneto con precipitazioni intense, rovesci e temporali. Lo rende noto il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione. Alcuni eventi turistici programmati per domani sono stati annullati.



Localmente saranno possibili anche fenomeni intensi con forti rovesci e grandinate sulla fascia delle Prealpi e sulla pianura. Precipitazioni più estese e consistenti, si potranno verificare nella notte e nel primo mattino di domenica.



Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato, dalle 21 di questa sera, sabato, alla mezzanotte di domani, la fase di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta Bacchiglione e Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige Garda e Monti Lessini (VR), Basso Brenta e Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Po Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Piave Sile e Bacino scolante in Laguna (Tv-VE-PD), Livenza Lemene e Tagliamento (VE-TV). Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA