FONTANAFREDDA - Quindicimila mila metri di dislivello, oltre 1000 chilometri da percorrere in 60 ore. Il tutto a bordo di mezzi non proprio adeguati, ossia moto di cilindrata massima pari a 50 cc. È il Winter Crazy Rally organizzato dall'associazione Brados a cui parteciperà anche Matteo Ellena, 43 anni di Fontanafredda, sulla sua Aprilia Rally 50 del 1996. Originario di Genova, vive in Friuli da 11 anni e da 10 a Fontanafredda.

Arrivato in Regione per motivi di lavoro, tecnico informatico in una multinazionale che gestisci servizi importanti per gli ospedali regionali, Matteo è un appassionato di canto e da quattro anni circa canta nella Corale Julia che da poco ha festeggiato i suoi 50 anni di fondazione: «È una mia passione e sono stato contento di aver trovato questa realtà. Nei primi anni in Friuli, dopo aver cantato in una formazione a Genova per tanti anni, il canto mi mancava. L'altra è il restauro e riparazione di motorini degli anni '90, quelli della mia adolescenza. Così ho conosciuto le iniziative di Brados, l'associazione che organizza Rally non competitivi. Tre fondamentalmente le regole da rispettare: viaggiare con mezzi di cilindrata 50 cc, passare dei checkpoint e arrivare alla meta entro un tempo massimo prestabilito».



La molla è la passione per questi mezzi e per una sfida molto difficile, perché si parla di mezzi inadeguati. «Se non ci fosse la passione, chi ce lo farebbe fare? L'edizione invernale prevede infatti il passaggio di importanti passi con qualsiasi condizione di tempo e naturalmente gli imprevisti sono dietro l'angolo, tanto che l'80 per cento del mio bagaglio è composto da pezzi di ricambio. Diciamo che in borsa ci sono di fatto due motori e altri pezzi di riserva. La rottura di un elemento è cosa normale. Ci si ferma e si smonta il mezzo per sostituirlo. Per questi mezzi il percorso è particolarmente impegnativo e difficile perché si tratta di motorini vecchietti che spesso sono anche un po' sgangherati. Non sono poi nemmeno il massimo della praticità né comodità perché nati per fare pochi chilometri. Il bello è che il tutto è condito dalla forte passione di chi con quei motorini ha vissuto la giovinezza o magari la sta vivendo adesso. Non a caso l'età dei partecipanti è ben distribuita, dai 18 anni agli over 50. Si viaggia in gruppo anche perché così ci si dà una mano e si fanno amicizie».

Proprio dalle molte amicizie è nata l'idea di fondare anche una pagina Facebook. «Volevamo dare uno spazio ai viaggiatori su mezzi inadeguati oltre l'evento. Così, assieme a Gianluca Piccardo e Matteo Cavicchioni abbiamo fondato il Gruppo Lentamente e in brevissimo tempo abbiamo superato i 300 iscritti. Ci stiamo rendendo conto però che un banale gruppo social non basta e ora puntiamo anche ad organizzare eventi, viaggi o comunque momenti di condivisione da vivere tutti insieme, respirando un po' di odore di miscela vera».

La partenza del Winter Crazy Rally è venerdì prossimo da Oropa in provincia di Biella. L'arrivo è previsto domenica sera a Castel del Monte sul Gran Sasso a 1346 metri. Tappe intermedie il Passo della Penice, il Passo della Cisa, il Passo della Pradarena, il Passo Carnaio, il Passo Mandrioli e il Passo Cornello. I partecipanti alla Winter del 2020 erano più di 60, «ma quest'anno, siamo una trentina. Fattori che hanno influenzato la partecipazione sono stati la pandemia e le norme legate anche al Super Green Pass. Vedremo alla prossima Jump, il Crazy Rally Coast to Coast che si tiene ad ottobre. All'ultima edizione eravamo un centinaio». A queste si aggiunge poi il Summer Crazy Rally che unisce Biella a Pachino, con tappa intermedia, volontaria, a Santa Maria di Leuca e il Camel Rally con destinazione il Marocco.