FONTANAFREDDA - Attoniti e sbalorditi, in molti tra domenica sera e ieri, hanno testimoniato la tristezza, il dispiacere e la vicinanza alle suore per la notizia che a fine luglio verrà chiusa la Casa di Fontanafredda delle salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice. L'immagine triste del cantiere della scuola dell'infanzia Zilli di Fontanafredda, avviato a settembre ma chiuso da un po' in attesa di revisione del progetto, ben rappresenta il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati