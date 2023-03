Periodicamente a Prata tornano in azione gli ignoti autori di vandalismi ai danni della cosa pubblica. L'ultimo increscioso atto ha colpito i giochi per bambini installati nell'area verde di via Umberto Saba a Villanova. Due giorni fa una mamma, che frequenta, il piccolo parco con i propri bambini, si è accorta che tutte le installazioni erano state abbondantemente imbrattate con schizzi di vernice bianca e scritte. In particolare gli "artisti" del graffito selvaggio si sono divertiti a sporcare lo scivolo toboga, oltre all'altalena e lasciare tracce nell'area circostante. La residente di Villanova ha fotografato lo stato di fatto e segnalato l'accaduto nella pagina Facebook del paese: «Se non avete niente da fare perché vi annoiate, venite a casa mia che so io cosa farvi fare. Darvi degli stupidi sarebbe fin troppo un complimento. Un paio di telecamere qua e la non starebbero male qui a Villanova».



L'INTERVENTO

Prontamente la segnalazione è arrivata all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'assessore al patrimonio Renato Maccan, che si è attivato con il proprio settore per eliminare le sgradite decorazioni. Ieri mattina gli operai del Comune erano già sul posto per rimettere a posto quanto sporcato. «Grazie mille ai nostri operai che hanno già ripulito tutti i giochi», commenta l'assessore Maccan, «Per tenere sotto controllo l'area è in programma l'installazione delle videocamere. Lo abbiamo previsto come amministrazione, ma non nell'immediato. Speravo che non accadessero anche qui episodi di vandalismo contro i beni pubblici. Nel frattempo, in attesa di far entrare in funzione la video sorveglianza, faccio un appello di cittadini residenti di tener sotto controllo, per quanto possibile, il movimento di persone che con i giochi dedicati ai bambini non hanno molta attinenza e di non esitare a chiamare le forze dell'ordine, anche solo per un controllo». Il referente del patrimonio comunale è convinto he anche questo gesto espressione di inciviltà, come altri registrati lo scorso anno, siano ad imputare a giovani molto maleducati che non hanno qualcosa di costruttivo da fare. «Aggiungo che è veramente meschino rovinare i giochi per i bambini, visto che oltre tutto erano appena stati sostituiti». Conclude Maccan: «Interventi di ripristino come questi costano a tutti i cittadini. Con molta probabilità un gesto eseguito da ragazzi che non trovano altro modo per divertirsi. Forse da adulti, quando avranno anche loro dei bambini, capiranno quali errori hanno commesso». Sempre a Villanova, lo scorso anno, i vandali si erano accaniti più di una volta contro la passerella in legno del circuito di mountain-bike, distruggendola completamente in modo da impedire il transito delle biciclette.