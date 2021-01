PORDENONE E UDINE - Le buone notizie, in una giornata segnata da troppi morti e dai dati non confortanti sulla situazione della pandemia in regione, arrivano dal fronte vaccini. Stanno volando, infatti, le adesioni nel comparto sanitario. Dopo un rallentamento, che in qualche modo aveva preoccupato anche i vertici regionali, le prenotazioni di medici e infermieri hanno raggiunto praticamente quota 24mila. Lo conferma il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Ieri, assieme al vicepresidente Riccardi, ha partecipato a un incontro telematico con il ministro Speranza e il commissario Arcuri. È fuoriuscita la seconda buona notizia: «Ci è stato comunicato - ha spiegato Fedriga - che entro la fine di agosto saremo in grado di coprire il 100 per cento della popolazione». Quindi anche in Friuli Venezia Giulia. Ieri è stato approvato dall’Ema anche il vaccino di Moderna. Ma almeno al momento in Fvg il prodotto avrà un impatto limitato: «Arriveranno solamente circa 2.500 dosi», ha spiegato Fedriga. Un altro capitolo importante riguarda il personale: «Il commissario ci ha assicurato che entro il 20 gennaio arriveranno le squadre di vaccinatori nazionali», ha aggiunto il presidente del Fvg.

LA SVOLTA

E arriva una buona notizia anche sul fronte delle adesioni che riguardano gli anziani non in grado di decidere per se stessi ma sprovvisti di amministratore. Un decreto nazionale, infatti, stabilisce che l’amministratore provvisorio sia il dirigente medico o il responsabile medico della singola struttura. In assenza dello stesso, si passa al direttore sanitario dell’Asfo, che può delegare. A quel punto, sentiti i parenti dell’anziano (se necessario sino al terzo grado), parte immediatamente il consenso alla vaccinazione. Non si passa quindi dal ricorso in Tribunale, come stabilito invece dalla legge ordinaria sull’amministrazione di sostegno.

